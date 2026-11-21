В Черниговской области украинские пограничники впервые уничтожили российскую малогабаритную крылатую ракету "Филин". Воздушную цель удалось поразить с помощью автоматизированного комплекса.

Видео дня

Пограничник с позывным "Нага" рассказал, как заметил ракету и открыл по ней огонь. Видео опубликовали на странице Facebook 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого.

Как пограничники уничтожили российскую ракету

Ракету обнаружила мобильная огневая группа во время боевого дежурства. По словам "Наги", цель двигалась в их направлении на большой скорости и на низкой высоте.

"Я заметил цель, которая на небольшой высоте с очень большой скоростью двигалась в нашем направлении. Я визуально ее заметил и нажал захват цели… Было дано разрешение на огонь, я открыл огонь на поражение. Визуально даже на экране монитора, когда я открывал огонь, было видно, как из нее уже пошел какой-то дым… Эмоции просто зашкаливали", – рассказал пограничник.

Что известно о ракете "Филин"

"Филин" – российская малогабаритная дальнобойная ракета класса "земля – земля". Ее длина составляет около 3,5 метра. Боеприпас запускают с наземной пусковой установки, а во время полета он может держаться на сверхмалой высоте.

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"Благодаря действиям пограничников еще одна российская ракета уничтожена, а ее удар по Украине – предотвращен. Технологии дают возможности. Но результат обеспечивают люди, которые умеют ими пользоваться", – подчеркнули военные.

Главные истории дня

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало подробные данные о новой российской крылатой ракете "Филин". Противник начал применять это вооружение в конце лета 2026 года.

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