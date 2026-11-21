Атака Сил обороны на Крымский мост была абсолютно справедливым ответом на действия России. До этого удара страна-агрессор более 100 раз била по украинским мостам ракетами и дронами.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед встречей с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом. Он также добавил, что есть масса доказательств использования Крымского моста для перевозки российской военной техники.

Почему Крымский мост стал законной целью для Украины

"Прежде всего, до нашего ответа – атаки на Крымский мост... Путин атаковал украинские мосты 109 раз. Не один, не два. 109 ракетных и дроновых атак. Это не количество ракет, а количество самих атак. Это важно. Именно поэтому это наш абсолютно справедливый ответ", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина имеет доказательства использования Крымского моста для нужд российской армии. По его словам, через него перевозили танки, бронетехнику и артиллерию.

"Он (Путин. – Ред.) сказал, что они никогда не использовали этот мост для логистики военных, бронетехники или чего-то подобного. Но ведь все видели это миллион раз. Он может просто – если умеет пользоваться интернетом, может зайти и увидеть... танки, бронетехнику, артиллерию. Это просто открыто для всех. Это не секрет. Это не разведданные, это кадры от обычных людей. Сотни видео, где они используют Крымский мост как центральную логистическую артерию для милитаризации Крыма, украинской земли, временно оккупированного Крыма. Сейчас есть факты. Факты – это не слова Путина и не слова России. У нас все есть, мы можем это видеть и понимать, что происходит", – сказал украинский лидер.

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Стоит отметить, что Крымский мост через Керченский пролив получил значительные повреждения после трех подряд украинских ударов, нанесенных 17, 18 и 19 ноября. В частности, после последней атаки движение поездов по переправе снова остановили.

Напомним, Зеленский предупредил российского диктатора Владимира Путина о судьбе Крымского моста. По его словам, тот должен понять, что переправа в любом случае не уцелеет.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал очередное повреждение Керченского моста четким сигналом о слабости России. По его мнению, удар Украины по стратегическому объекту демонстрирует уязвимость страны-агрессора и должен заставить Москву задуматься о прекращении войны.