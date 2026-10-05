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Россия усилила защиту Крымского моста от возможных атак со стороны Украины — СМИ

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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Крымский моста
Керченский (Крымский) мост. Источник: скриншот из видео

Россия усилила защиту Крымского моста, создав вокруг него многоуровневую оборонительную зону. Акваторию также патрулируют корабли ФСБ РФ.

Соответствующие изменения показаны на видео, которое 4 октября опубликовал мониторинговый канал Exilenova+. По данным канала, российские военные обустроили несколько линий защиты от надводных и подводных беспилотных катеров Сил обороны Украины.

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На опубликованных кадрах видно, что подступы к Крымскому мосту превратили в многоуровневую оборонительную зону. Российская сторона установила несколько линий защиты, которые должны прикрывать уязвимые элементы сооружения.

В Exilenova+ отметили, что основной целью таких мер является защита моста от возможных атак украинских беспилотных катеров.

"Крымский мост. Русские превратили подступы к мосту в многоэшелонированную оборонительную зону, выстроив несколько линий защиты от надводных и подводных беспилотных катеров Сил обороны Украины", — говорится в сообщении канала.

Усиленное патрулирование

По информации мониторингового канала, морскую акваторию вблизи моста дополнительно патрулируют корабли ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что российская сторона пытается максимально защитить Крымский мост от потенциального удара. Объект остается одним из ключевых стратегических объектов оккупированного Крыма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Военная ценность минимальна": в ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен Сооружение может понадобиться российским военным для возвращения домой.

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