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РФ делает все возможное для оккупации Константиновки: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
2,7 т.
РФ делает все возможное для оккупации Константиновки: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта
Константиновка Донецкой области. Источник: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Российское командование сосредоточивает значительные силы на попытках захватить Константиновку Донецкой области, однако пока оккупантам не удается добиться успеха. Украинские подразделения продолжают оборонять город, где бои идут непосредственно на улицах. В то же время Силы обороны находят способы обеспечивать свои позиции и эвакуировать раненых.

О ситуации в Константиновке 15 ноября в эфире "Суспільне Студія" рассказалпресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Хоминский. Населенный пункт имеет огромное стратегическое значение для дальнейшей обороны Донецкой области.

Константиновка является важной частью обороны Донетчины, поэтому российская армия пытается любой ценой установить над ней контроль. В то же время украинские защитники продолжают сдерживать наступление противника.

РФ делает все возможное для оккупации Константиновки: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Ситуация на направлении Константиновки. Источник: DeepState.

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"Константиновка имеет огромное стратегическое значение. Без оккупации этого исконно украинского города дальнейшее воплощение в жизнь маниакальных планов кремлевского подонка по полной оккупации исконно украинской Донетчины в принципе невозможно. Поэтому они бросают все имеющиеся силы и средства на то, чтобы добиться успехов в Константиновке. Им это не удается", – отметил Хоминский.

Он также связал с неудачными попытками россиян продвинуться в городе появление их "чуднЫх предложений", к которым украинская сторона должна относиться соответствующим образом.

На ход боевых действий влияют и погодные условия. В частности, из-за опадания листьев постепенно исчезает естественное укрытие, что затрудняет маскировку и передвижение как украинских военных, так и российских оккупантов.

""Зеленка" как таковая постепенно и окончательно исчезает, возникают определенные сложности с маскировкой и передвижением. Но в то же время это касается обеих сторон. И здесь уже вопрос в том, кто лучше этим воспользуется", – объяснил пресс-офицер.

Отдельной проблемой остается обеспечение украинских позиций. Логистика вблизи Константиновки осложнена, однако военные продолжают планировать специальные миссии, чтобы доставлять защитникам боекомплект, еду, воду, медикаменты и теплые вещи.

Для этого используют несколько способов транспортировки. Сначала грузы могут доставлять бронеавтомобилями, после чего их перемещают наземными роботизированными комплексами или тяжелыми дронами-бомберами. В некоторых случаях самое необходимое доставляют даже небольшими беспилотниками.

"Бывает, что на позиции ребятам самое необходимое могут доставлять даже небольшими дронами. Скажем, кто-то заболел и есть потребность в каком-то препарате", – рассказал Хоминский.

В то же время бойцы 100-й ОМБр продолжают наносить удары по российским позициям и технике. Тогда как в течение октября украинские артиллеристы уничтожили более 600 целей противника.

Константиновка расположена на Донетчине и имеет важное значение для обороны региона. В случае продвижения оттуда в направлении тыловых районов российские войска получили бы возможность развивать наступление на Дружковку, а затем – на Краматорск и Славянск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет использовать предложение о локальном перемирии в районе Константиновки на Донетчине для усиления своих военных позиций, а не для гуманитарных целей. После накопления сил оккупанты могут активизировать наступление на город и попытаться продвинуться в направлении Краматорска и Славянска.

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