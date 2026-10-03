РФ цинично анонсировала дальнейшие "удары возмездия" по Украине и обратилась к дипломатам

Руководство страны-агрессора России анонсировало новые ракетные и дроновые удары по Киеву. Особое предупреждение Москва адресовала иностранцам и персонал дипломатических миссий в украинской столице.

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Продолжение террора россияне оправдали ударом по колледжу в Старобельске. Новую порцию угроз опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Продолжение российского террора

В российском МИД напомнили, что уже угрожали дипломатам в мае и призывали их срочно покидать украинскую столицу. При этом россияне цинично выдали, что якобы наносят удары по предприятиям ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

"Не все прислушались к предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Также в МИД анонсировали новые массированные обстрелы украинской столицы. В изощренном воображении российской власти, эти удары станут "возмездием". Кроме того, в МИД решили заранее снять с себя ответственность за новые жертвы и выдали, что "ответственность за возможные негативные последствия целиком лежит на тех, кто игнорирует предупреждение".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины ударные дроны с необычными конструкциями, похожими на "усы". Эти странные элементы сначала вызвали немало вопросов, однако теперь удалось выяснить, для чего они нужны. Конструкция на российских "Геранях" оказалась обычным механическим детонатором.