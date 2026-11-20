Вечером 20 ноября в Кривом Роге прозвучали мощные взрывы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, город атаковали баллистическими ракетами.

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Об этом сообщили местные СМИ. Официальные данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

По данным местных Telegram-каналов, во время воздушной тревоги в городе прозвучали два мощных взрыва после предупреждения Воздушных сил об угрозе баллистической атаки из Крыма.

Сообщают о сильном задымлении и пожаре. Есть попадание в многоэтажный дом

Также пишут о раненых. В частности, люди пострадали в одном из заведений общественного питания.

Позже глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что враг ударил по центру Кривого Рога, пострадали жилые дома и ресторан.

"Есть раненые, последствия выясняются", – написал Лукашук.

По информации главы Днепропетровской ОГА Александра Ганджи, в результате российской атаки на Кривой Рог пострадали не менее 8 человек.

По состоянию на 21:13 число раненых выросло до 20. Среди пострадавших трое детей. 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Об этом сообщил Александр Вилкул.

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Во время аварийно-спасательных работ российские террористы нанесли еще два удара по городу реактивными "шахедами".

"Увеличиваем количество медицинских и аварийных бригад", – написал Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге много поврежденных жилых домов и объектов бизнеса.

Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры будут ограничения в поставках газа. Также снизится давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах.

Главные истории дня

В ночь на 20 ноября Кривой Рог уже подвергся массированной атаке реактивных беспилотников. В результате ударов в части города пропал свет. По информации местных властей, котельные, насосные станции водоканала и больницы перевели на генераторы.

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