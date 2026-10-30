РФ убила КАБами 5 сотрудников центра контроля и профилактики болезней в Изюме: еще 14 человек ранены

В результате российского обстрела города Изюм в четверг, 29 октября, погибли пятеро сотрудников местного филиала Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Еще 14 человек пострадали.

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О вражеских ударах управляемыми авиационными бомбами сообщил начальник ОВА (ОГА) Олег Синегубов. В своем Telegram-канале на следующий день после атаки, 30 октября, он подтвердил гибель гражданских.

"За каждой цифрой – человеческая жизнь, личная история, семья, мечты и планы. Люди, которые жили, работали, помогали другим и каждый день добросовестно выполняли свою работу. Это страшная и невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Харьковщины", – заявил чиновник.

Синегубов выразил соболезнования семьям и всем близким тех, кто погиб вследствие вражеского обстрела.

На сайте Харьковского областного ЦКПБ подтвердили трагедию. "Чтобы почтить память погибших, завтра (31 октября. – Ред.) в Изюмской громаде объявлен День траура", – отметили в пресс-службе.

Что известно об авиаударе

Противник запустил КАБы по Изюму 29 октября около 14:07, применив три бомбы. Попадания зафиксировали в районе Нижнего города.

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В результате удара было разрушено административное здание и хозяйственные постройки, повреждено более 20 частных жилых домов.

Сначала было известно о четырех погибших; во время проведения поисково-спасательных работ на месте авиаудара обнаружили пятое тело.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, 29 октября российские войска реактивным беспилотником атаковали платформу Днепровского железнодорожного вокзала. Во время удара на месте находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. Известно о 14 раненых и 14 погибших.