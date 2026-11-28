Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может свернуть проект строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Его планировали создать еще в феврале 2024 года в рамках германо-украинского совместного предприятия.

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Однако за более чем два с половиной года проект так и не продвинулся к началу производства. Генеральный директор компании Армин Паппергер во время презентации в рамках Дня инвесторов заявил, что Rheinmetall, вероятно, не будет продолжать эту инициативу.

Почему Rheinmetall может отказаться от проекта

В феврале 2024 года Rheinmetall заложила основу для создания собственного производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украине. Тогда компания подписала меморандум о взаимопонимании по созданию германо-украинского совместного предприятия.

Планировалось, что завод будет ежегодно производить шестизначное количество современных 155-мм снарядов, а также соответствующие метательные заряды для нужд Вооруженных сил Украины.

Однако после многочисленных задержек проект оказался на грани сворачивания еще до изготовления первого артиллерийского снаряда. Во время сессии вопросов и ответов на Дне инвесторов Паппергер заявил, что, по его мнению, компания не продолжит эту инициативу. В то же время окончательное решение пока не принято.

Гендиректор объяснил, что причиной стала позиция украинских партнеров, которые хотели самостоятельно производить всю продукцию и не желали отказываться от этой позиции.

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По словам Паппергера, Украина уже самостоятельно производит значительную часть необходимой продукции, особенно боеприпасы для артиллерии малой и средней дальности. Из-за этого влияние Украины на бизнес Rheinmetall уже очень ограничено.

Сколько артиллерийских снарядов производит Украина

По оценке Паппергера, Вооруженные силы Украины сейчас ежегодно получают от 1 до 1,3 миллиона артиллерийских снарядов собственного производства. Более половины из них производят украинские компании, несмотря на то что страна продолжает получать значительную международную помощь.

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В то же время Rheinmetall продолжает поставлять Украине собственные артиллерийские боеприпасы. В основном это происходит в рамках военной помощи Германии, Дании и Нидерландов.

Однако планы немецкого концерна по налаживанию местного производства артиллерийских снарядов, похоже, больше не соответствуют потребностям Украины.

Проект задерживался из-за бюрократических препятствий

За последний год Rheinmetall не добилась заметного прогресса в создании производственных мощностей в Украине.

Паппергер неоднократно заявлял о значительных бюрократических препятствиях в стране. Еще в августе 2025 года, примерно через полтора года после объявления проекта, у компании даже не было концепции строительства всего предприятия.

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Теперь инициативе грозит полное прекращение.

В чем Rheinmetall видит перспективы сотрудничества

Несмотря на возможное сворачивание проекта, Паппергер видит потенциал в поставках Украине ключевых компонентов для развития собственного производства.

В частности, речь идет об оборудовании, например прессах, которые могут помочь наращивать производственные мощности украинской оборонной промышленности.

Также перспективным направлением он назвал поставки боеприпасов для артиллерии сверхдальнего действия. Для их производства украинской промышленности пока не хватает необходимых технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, запуск завода немецкой компании Rheinmetall по производству боеприпасов в Украине задерживается. Контракт на выпуск боевых машин пехоты Lynx еще не подписан, а для строительства предприятия необходимо выбрать новое место.