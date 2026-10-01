"Работа продолжается": в Генштабе подтвердили уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" и заявили о поражении новых целей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Самая массовая сдача в плен за 12 лет войны: новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции "Вивальди". ВидеоСамая массовая сдача в плен за 12 лет войны: новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции "Вивальди". ВидеоЗеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоныЗеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоныУкраина продолжает атаки на российские НПЗ, несмотря на призывы Трампа – The GuardianУкраина продолжает атаки на российские НПЗ, несмотря на призывы Трампа – The GuardianВ Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. ВидеоВ Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. ВидеоЧехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккеюЧехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккеюОдних замороженных активов РФ не хватит: стало известно, где Украина планирует брать остальные средства на восстановлениеОдних замороженных активов РФ не хватит: стало известно, где Украина планирует брать остальные средства на восстановлениеЧем больше – тем лучше: учёные выяснили, как наличие кошек связано со счастьем населенияЧем больше – тем лучше: учёные выяснили, как наличие кошек связано со счастьем населения"Это уже не гибридные операции": европейские разведки имеют данные о планах нападений России на страны ЕС"Это уже не гибридные операции": европейские разведки имеют данные о планах нападений России на страны ЕС"Поступки таких артистов порочат армию". Лидер "МЕРИ" Виктор Винник – о Козловском в ВСУ, русскоязычных украинцах и "Дизель Шоу" за кулисами"Поступки таких артистов порочат армию". Лидер "МЕРИ" Виктор Винник – о Козловском в ВСУ, русскоязычных украинцах и "Дизель Шоу" за кулисами"Это очень печально": премьер-министр Болгарии опроверг, что занимает пророссийскую позицию"Это очень печально": премьер-министр Болгарии опроверг, что занимает пророссийскую позицию

"Работа продолжается": в Генштабе подтвердили уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" и заявили о поражении новых целей

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 912
"Работа продолжается": в Генштабе подтвердили уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" и заявили о поражении новых целей
Украинский ударный БПЛА «Вампир». Иллюстративное фото

30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, среди пораженных целей — место запуска БПЛА и склад вооружения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве также подтвердили уничтожение складов с беспилотниками подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, которое произошло 23 сентября.

По данным Генштаба, вблизи Донецка украинские военные поразили объект, предназначенный для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Поражение таких объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны, направленных на снижение способности российских войск применять ударные дроны против гражданской инфраструктуры Украины.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 25,2 т.
"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео
icon 25,2 т.
"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 2,6 т.
"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото
icon 2,6 т.
"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 1,0 т.
Сможет долететь до Москвы: в Украине представили новый ударный беспилотник класса middle-strike с дальностью до 600 км. Фото
icon 1,0 т.
Сможет долететь до Москвы: в Украине представили новый ударный беспилотник класса middle-strike с дальностью до 600 км. Фото

Кроме того, в районе Покровска в Донецкой области был поражен пункт управления БПЛА противника. Вблизи Верхнекаменки Луганской области украинские военные также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Еще одной целью стал район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений вблизи Тимошевки Запорожской области.

Отдельно в Генштабе подтвердили, что 23 сентября были уничтожены склады хранения БПЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.

В военном командовании отметили, что работа по поражению ключевых военных целей российских оккупантов продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 30 сентября украинские военные уничтожили 1900 российских оккупантов, 36 артиллерийских систем и 1288 беспилотников оперативно-тактического уровня. По данным Генштаба, общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 535 870 человек.

Также Владимир Зеленский заявил о поражении ряда объектов, связанных с российской военной деятельностью. Среди них — цель в Черном море, место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения российских оккупационных войск в Брянской области.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВооруженные Силы УкраиныБПЛАГенеральный штаб ВСУ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться