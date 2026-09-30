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Работы не прекращаются: Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Украину. Спутниковые фото

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read3 мин
icon 1,0 т.
Работы не прекращаются: Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Украину. Спутниковые фото
Спутниковый снимок дронопорта «Цимбулова» в Орловской области
Источник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Россия ведет строительные работы по расширению дронопорта "Цимбулова" в Орловской области, с которого запускает значительную часть беспилотников по Украине. На спутниковых снимках видно, что уже построена новая пусковая установка, площадки для новых укрытий и еще двух пусковых установок, гаражи для ударных БПЛА, и, по оценкам специалистов, дронопорт будут расширять еще больше.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Стратегическая авиация". Там отметили, что в течение последних четырех недель работы по расширению объекта в России не прекращались ни на один день.

Эксперты отметили, что результаты возведения на этом объекте большего количества пусковых установок уже заметны: доля дронов "Герань-5" среди всех БПЛА, запускаемых по Киеву, сейчас составляет около 75%, при том что месяц назад он составлял около 10%.

Что уже построено

Как видно на снимке ниже, к юго-востоку от пусковых установок появилась новая площадка с восемью куполообразными укрытиями для реактивных БПЛА и новой пусковой установкой. Также построены асфальтированные площадки для еще восьми укрытий и двух пусковых установок.

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Спутниковый снимок дрон-порта «Цимбулова» в Орловской областиИсточник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Кроме того, достроены шесть гаражей для ударных БПЛА, которые в начале сентября еще находились в процессе строительства. Специалисты отметили, что вдоль подъездной дороги можно увидеть еще 14 новых гаражей.

Спутниковый снимок дронопорта «Цимбулова» в Орловской областиИсточник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Также на объекте наземные укрытия переоборудовали в подземные, из-за чего его становится сложнее поразить.

"Теперь прямое попадание дрона сможет разве что повредить покрытие, а для полного уничтожения потребуются десятки прямых попаданий. На месте одного из хранилищ построили футбольное поле", – говорится в материале.

Спутниковый снимок дрон-порта «Цимбулова» в Орловской областиИсточник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Эксперты также обратили внимание, что неподалеку от уже существующих пусковых установок для "Герань-5" россияне достроили участки еще для шести новых. Рядом можно увидеть строительство башен, которые могут использоваться для натяжения противодроновых сеток (защита от украинских дронов) и передачи связи.

Спутниковый снимок дрон-порта «Цимбулова» в Орловской областиИсточник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Дронопорто будут продолжать расширять

Эксперты отметили, что, судя по фотографиям текущих работ, Россия планирует расширять дронопортовую базу еще больше: в северо-восточной части (последнее фото) видна работа строительной техники на участке, который до сих пор не использовался.Предполагается, что там возводятся новые складские сооружения.

Дронопорт ''Цимбулова'' на картеИсточник: Google Maps

Сооружение сложнее поразить

Отмечается, что с увеличением количества функционирующих складских сооружений россияне все меньше оставляют дронов под открытым небом. Из-за этого становится сложнее поразить этот объект. Так, по сравнению с концом лета, когда на открытом воздухе оставляли почти сотню БПЛА, сейчас их количество едва достигает десятка.

Спутниковый снимок дронопорта «Цимбулова» в Орловской областиИсточник: Telegram-канал «Стратегическая авиация»

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 28 сентября Краснодарский край РФ ночью подвергся массированной атаке Сил обороны. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожаре. Была поражена Павловская нефтебаза, специализирующаяся на оптовых поставках дизельного топлива и бензина.

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