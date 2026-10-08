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Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины, те попадают в плен: утекли интересные данные. Фото

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
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Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины, те попадают в плен: утекли интересные данные. Фото
Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В 2026 году Латинская Америка стала одним из наиболее быстро растущих источников вербовки иностранных граждан в ряды российской оккупационной армии. Несмотря на то что Москва продолжает искать человеческий ресурс в африканских странах, международное дипломатическое давление и общественный резонанс вынудили вербовщиков переключить внимание на латиноамериканский регион.

В связи с этим только за первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало в четыре раза больше латиноамериканцев, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Обман, заградотряды и перестрелка с россиянами

Среди попавших в плен – бывший офицер армии Гондураса Вилсон Ноэль Кинтеро Гузман, прослуживший на родине с 2013 по 2024 год. В июле 2026 года в поисках заработка он прибыл в Россию и подписал контракт с путинской армией.

Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины, те попадают в плен: утекли интересные данные. Фото

Иностранцы воюют за путинскую армию. Источник: Хочу жить

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Вместе с ним в аналогичной ситуации оказался гражданин Парагвая, бывший дальнобойщик Касерес Богадо Маркос Нагуэль. Обоим дали на подпись документы без возможности перевести текст и ознакомиться с условиями. В банке иностранцам выдали по миллиону рублей, однако большую часть денег и документы сразу же забрал куратор, заставив наемников самостоятельно покупать себе форму.

В отличие от других рекрутов, парагваец и гондурасец практически сразу оказались на передовой в Сумской области без базовой подготовки. После неудачного штурма их группа попыталась отступить, но российский заградотряд открыл по ним огонь на поражение. Гузман вступил в перестрелку с заградотрядом, в ходе которой двое российских военных были убиты. После этого иностранцы приняли решение сложить оружие и сдались в плен ВСУ.

Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины, те попадают в плен: утекли интересные данные. Фото

Латинские наемники попадают в плен. Источник: Хочу жить

Как вербуют граждан Эквадора

Гражданин Эквадора Вилсон Месиас Васконес Лопес попался на уловку вербовщиков через Facebook. Ему пообещали "высокооплачиваемую работу в сфере безопасности", где якобы не хватает охранников. Прибыв в Подольск в начале июня, он подписал контракт и вместо охраны объектов попал в штурмовое подразделение.

Задача Лопеса заключалась в том, чтобы в составе малых групп проникать в тыл украинских позиций. Вместе с другим российским оккупантом они 11 дней пробирались через лес без еды и воды. Когда спутник Лопеса обессилел, эвакуация и припасы от российского командования так и не поступили. На третий день ожидания российский оккупант скончался от истощения, а эквадорец вышел на позиции ВСУ и сдался.

Россия активно вербует наемников из Латинской Америки на войну против Украины, те попадают в плен: утекли интересные данные. Фото

Россия вербует иностранцев. Источник: Хочу жить

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что граждан страны-террориста России подталкивают к заключению контрактов с министерством обороны, чтобы они не гибли ради путинских амбиций бесплатно. Россиянам предлагают "успеть до мобилизации", чтобы заработать деньги на войне. За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей.

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