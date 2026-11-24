Во вторник, 24 ноября, в Днепре в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Под удар попал жилой многоэтажный дом, а взрывная волна повредила окружающие дома и учебное заведение.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации. Российские войска ударили по многоэтажному дому в Шевченковском районе города.

Несколько квартир в результате атаки полностью разрушены. Всего повреждения получили по меньшей мере семь соседних домов. Сейчас коммунальные службы подсчитывают количество выбитых окон.

Также пострадал расположенный неподалеку лицей. В помещении детской столовой взрывной волной разбило стекла.

На месте попадания работают все соответствующие службы. К помощи пострадавшим подключились благотворительные организации и представители районной администрации.

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Кроме того, для жителей дополнительно устанавливают палатку, где люди смогут согреться. Медики оказывают помощь пострадавшим. (Не добавлять)Кроме того, для жителей дополнительно разворачивают палатку, где люди смогут согреться. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 22 ноября российская оккупационная армия атаковала Днепр и Днепропетровскую область. Один из ударов по облцентру был направлен на депо электротранспорта. Пострадал один человек.

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