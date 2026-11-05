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Россия атаковала беспилотниками Днепр и Самар: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
807
Россия атаковала беспилотниками Днепр и Самар: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото
Россия атаковала беспилотниками Днепр и Самар. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В ночь на 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Днепропетровскую область обстрелами. Последствия вражеских атак зафиксированы в городе Днепр и Самар.

Вследствие атаки три человека получили ранения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, враг атаковал города беспилотниками. В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранения в областном центре получили три человека. Подробностей о состоянии пострадавших в администрации пока не предоставили.

Также после атаки российских дронов пожар возник на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы.

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Последствия атаки врага. Источник: Днепропетровская ОВА

Напомним, 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадали два человека.

Как писал OBOZ.UA, российские войска нанесли серию авиаударов по Комышувахе Запорожской области. Под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие с людьми. Из-под завалов деблокировали тела 31 погибшего, еще 59 человек считаются пропавшими без вести.

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