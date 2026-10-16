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Россия атаковала беспилотниками нефтебазу на Хмельнитчине, возник пожар: все подробности

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Россия атаковала беспилотниками нефтебазу на Хмельнитчине, возник пожар: все подробности
Пожарный на месте одной из вражеских атак. 14 октября 2026 года. Фото иллюстративное. Источник: пресс-служба ГСЧС

Российская оккупационная армия 15 октября несколько раз запускала дроны-камикадзе по Хмельницкой области. В Шепетовском районе противник нанес удар по нефтебазе; там возник пожар.

Об этом на своем канале в Telegram заявил глава ОГА (ОВА) Сергей Тюрин. "Сегодня (в четверг. – Ред.) враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками", – написал он. Известно, что тревога в области звучала с десяток раз.

В регионе работали украинские силы противовоздушной обороны. Есть сбития, отмечал Тюрин и призывал жителей не игнорировать сирены.

Также глава ОГА заверил, что к ликвидации последствий обстрела на нефтебазе привлечены все необходимые службы.

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Напомним, что в ночь на 14 октября оккупанты атаковали нефтебазу в Луцке. Возгорание возникло около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар в 4:38 утра.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия также целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре нашей страны. Это происходит на фоне того, как в воскресенье, 11 октября, президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом режиме тишины".

– Американская сторона не уточняла, какие именно объекты подпадают под это определение. Издание Axios утверждает, что в заявлении главы Белого дома речь шла о прекращении обстрелов исключительно нефтеперерабатывающих заводов, а прекращение ударов по электростанциям и энергосетям якобы рассматривается как "следующий этап" договоренностей между Украиной и Россией, если атак по НПЗ не будет. При этом в Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод, который после начала полномасштабной войны не функционирует.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаХмельницкийнефтьпожар
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