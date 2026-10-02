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Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
icon 2,6 т.
Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео
Парковка городского совета Днепра. Источник: t.me/borys_filatovv

Вечером 2 октября российские войска атаковали Днепр. В одном из многоквартирных домов возник пожар, а спасатели проводят эвакуацию людей с верхних этажей поврежденного здания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, на месте удара работают все службы, а информацию о пострадавших уточняют.

После атаки в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте и эвакуируют жильцов с верхних этажей поврежденного многоэтажного дома.

По словам Ганжи, спасательная операция продолжается. На месте также работают все необходимые службы.

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Известно об одной пострадавшей в результате атаки. Медики оказывают необходимую помощь 77-летней женщине.

Информацию о других возможных пострадавших продолжают уточнять. В то же время спасатели остаются на месте и проводят эвакуацию жильцов дома.

Спасатели спасли людей

В результате атаки российских беспилотников на Днепр пострадали три человека. Еще шестерых жильцов спасатели эвакуировали из задымленных квартир.

После удара загорелся жилой многоэтажный дом. Также возникли пожары в легковых автомобилях и гараже, однако пожарные уже ликвидировали все возгорания.

Атака произошла 2 октября около 19:35. На месте работают экстренные службы и полиция, которая документирует последствия удара.

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Для оказания помощи жителям и приема заявлений о поврежденном имуществе правоохранители развернули мобильный пункт.

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Обстріл Дніпра – пожежа у багатоквартирному будинку. Источник: t.me/dsns_telegram

Пожар в центре

Спасатели локализовали пожар на крыше бизнес-центра в центре Днепра, который возник в результате вражеской атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что город вновь подвергся вражеской атаке. По его словам, в результате удара возник пожар, а информацию о возможных пострадавших уточняли.

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Парковка городского совета Днепра. Источник: t.me/borys_filatovv

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Борис Филатов о третьем прилёте. Источник: t.me/borys_filatovv

По данным источников OBOZ.UA, враг во второй раз атаковал бизнес-центр в центре Днепра, где во время предыдущего удара погибли люди. На этот раз на крыше здания возник пожар, который спасатели уже локализовали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Враг во второй раз атаковал бизнес-центр в центре Днепра. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в В Днепре с 1 октября переведут в режим готовности 89 городских и 388 бизнес-пунктов непоколебимости

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