Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео

Вечером 2 октября российские войска атаковали Днепр. В одном из многоквартирных домов возник пожар, а спасатели проводят эвакуацию людей с верхних этажей поврежденного здания.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, на месте удара работают все службы, а информацию о пострадавших уточняют.

После атаки в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте и эвакуируют жильцов с верхних этажей поврежденного многоэтажного дома.

По словам Ганжи, спасательная операция продолжается. На месте также работают все необходимые службы.

Известно об одной пострадавшей в результате атаки. Медики оказывают необходимую помощь 77-летней женщине.

Информацию о других возможных пострадавших продолжают уточнять. В то же время спасатели остаются на месте и проводят эвакуацию жильцов дома.

Спасатели спасли людей

В результате атаки российских беспилотников на Днепр пострадали три человека. Еще шестерых жильцов спасатели эвакуировали из задымленных квартир.

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После удара загорелся жилой многоэтажный дом. Также возникли пожары в легковых автомобилях и гараже, однако пожарные уже ликвидировали все возгорания.

Атака произошла 2 октября около 19:35. На месте работают экстренные службы и полиция, которая документирует последствия удара.

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Для оказания помощи жителям и приема заявлений о поврежденном имуществе правоохранители развернули мобильный пункт.

Пожар в центре

Спасатели локализовали пожар на крыше бизнес-центра в центре Днепра, который возник в результате вражеской атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что город вновь подвергся вражеской атаке. По его словам, в результате удара возник пожар, а информацию о возможных пострадавших уточняли.

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По данным источников OBOZ.UA, враг во второй раз атаковал бизнес-центр в центре Днепра, где во время предыдущего удара погибли люди. На этот раз на крыше здания возник пожар, который спасатели уже локализовали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в В Днепре с 1 октября переведут в режим готовности 89 городских и 388 бизнес-пунктов непоколебимости