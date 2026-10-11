Россия атаковала Днепр: повреждены многоэтажка и склады с продуктами, среди пострадавших – ребенок

Ночью 11 октября войска РФ атаковали Днепр ударными дронами. В одном из районов города была повреждена многоэтажка, в другом – горели склады и автомобили.

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Пострадали четверо человек, половина из них – дети. О последствиях атаки рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Днепр

В результате ночного дронового террора, устроенного врагом, в Днепре ранения получили четыре человека – 29-летняя женщина, 61-летний мужчина и две 8-летние девочки.

Один ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последствия российских ударов зафиксированы в двух районах города.

В одном из них повреждено жилое многоэтажное здание. В другом – горели несколько складов с продуктами, а также легковые и грузовые автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. В областном центре в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие.