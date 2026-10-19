Россия атаковала Днепр: повреждены дома, в них могут оказаться заблокированные люди

Утром 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки были повреждены жилые дома.

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В них могут быть заблокированы люди. О последствиях атаки рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о вражеском ударе по Днепру

О том, что россияне вновь нанесли удар по жилой застройке областного центра, Ганжа сообщил в 05:59 утра.

"Россияне нанесли удар по Днепру. Повреждены частные дома. По предварительной информации, в них могут быть заблокированы люди. На месте работают все службы", – написал чиновник.

Вскоре Ганжа сообщил о пострадавшей: в больницу доставили 84-летнюю женщину.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в 05:18 написал, что город оказался под ударами российских КАБ.

"Сказать, что было громко, – это ничего не сказать", – делился тогда своими впечатлениями он.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября оккупанты нанесли удар по Днепру. На месте попадания возник пожар, погиб мужчина, также были пострадавшие.