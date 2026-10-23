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Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
4,5 т.
Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео
Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

В пятницу, 23 октября, российские оккупационные войска атаковали Днепр и его пригород. В результате удара погиб человек, еще восемь получили ранения.

О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его данным, раненые находятся в больнице, а один из пострадавших мужчин в возрасте 26 лет – в крайне тяжелом состоянии.

Сначала после атаки было известно о двух раненых. Российский удар разрушил частный дом, под завалами которого мог находиться человек. Также повреждения получили как минимум пять частных домов.

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Позже спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего человека. После этого стало известно, что число раненых в результате атаки на пригород выросло до пяти.

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

По состоянию на 18:29 Александр Ганжа сообщил о повреждении инфраструктуры, предприятий, частных домов и автомобилей в Днепре.

В результате российской атаки один человек погиб, еще восемь находятся в больнице. Один из пострадавших, 26-летний мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии.

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия атаковала Днепр: погиб человек, много раненых. Фото и видео

Россияне нанесли удар по частному дому в Днепре. Источник: НПУ

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 октября оккупанты ударили по Днепру. Там начался пожар, погиб мужчина, также есть пострадавшие.

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