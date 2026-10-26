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Россия атаковала дронами Черновицкую область: поврежден объект энергетики, частично пропал свет

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
2,4 т.
Россия атаковала дронами Черновицкую область: поврежден объект энергетики, частично пропал свет
Российский реактивный дрон. Иллюстративное изображение. Источник: росмедиа

Вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили реактивным ударным беспилотником по Черновицкой области. Вследствие падения обломков БпЛА был поврежден один из объектов энергетики региона.

Из-за этого произошло вынужденное отключение электроснабжения. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.

"На месте работают все экстренные службы. Энергетики уже начали восстановительные работы", – написал он.

Вследствие атаки РФ погибших и пострадавших нет.

В ОВА призвали не публиковать в сети фото и видео работы ПВО и последствий атаки, поскольку это может помочь российским войскам скорректировать огонь и нанести повторные удары.

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Россия атаковала дронами Черновицкую область: поврежден объект энергетики, частично пропал свет

Скриншот сообщения Руслана Осипенко в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, обеспечивающие передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов, а последствия атак будут зависеть от масштабов повреждений и скорости восстановления инфраструктуры.

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