Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для пехоты Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 75 тыс. грн ($1 650)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояПутин ждет капитуляции, но Украина должна продержаться на день дольше. Интервью с МельникомПутин ждет капитуляции, но Украина должна продержаться на день дольше. Интервью с МельникомУкраинцев "готовят" к новому курсуУкраинцев "готовят" к новому курсу: что будет с долларом в банках после 1 октябряИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВ Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о ЗападеВ Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о ЗападеУкраине необходимо восстановить пошлину на экспорт металлолома в размере 180 евро за тонну для всех направлений, и только после этого открывать экспорт – EBAУкраине необходимо восстановить пошлину на экспорт металлолома в размере 180 евро за тонну для всех направлений, и только после этого открывать экспорт – EBAВсё держала под своим контролем: в результате удара РФ по зданию НАН Украины погибла Наталья Букало. ФотоВсё держала под своим контролем: в результате удара РФ по зданию НАН Украины погибла Наталья Букало. Фотороссийский оккупант"Мне за твое убийство еще денег дадут": российские оккупанты запустили волну террора в РФ после возвращения из УкраиныЗеленский, присвоивший Потапу звание заслуженного артиста, отреагировал на требование украинцев отменить указ и на провал голосования в РадеЗеленский, присвоивший Потапу звание заслуженного артиста, отреагировал на требование украинцев отменить указ и на провал голосования в Раде

Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые
Последствия удара РФ по жилому дому в Одессе.
Источник: Коллаж OBOZ.UA

Днем 28 сентября российские войска атаковали Одессу ударным дроном. В многоэтажном доме была разрушена квартира на 12-м этаже, четверо человек пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной военной администрации. По данным спасателей, на 10-м этаже дома возник пожар, который они оперативно ликвидировали.

Среди пострадавших – 56-летний мужчина и 37-летняя женщина, которых госпитализировали. Еще две девушки, 17 и 18 лет, получили медицинскую помощь на месте.

Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

Медики надають допомогу постраждалим унаслідок атаки РФ.

Источник: ДНС Одещини

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках
icon 12,3 т.
Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 8,6 т.
Ей навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото
icon 8,6 т.
Ей навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,7 т.
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта
icon 2,7 т.
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта
Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

Наслідки атаки російського дрона по багатоповерхівці в Одесі.

Источник: ДНС Одещини

В доме разрушена квартира на 12-м этаже. Взрывная волна повредила фасад, балконы и остекление на всех этажах одной из секций.

К ликвидации последствий привлечены спасатели и другие соответствующие службы. Также развернуты оперативные штабы.

Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

Наслідки атаки російського дрона по багатоповерхівці в Одесі.

Источник: ДНС Одещини

Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

На місці атаки в Одесі працюють рятувальники.

Источник: ДНС Одещини

Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару в Одесі.

Источник: ДНС Одещини

Людям, чье имущество пострадало, предоставляют консультации по получению компенсации в рамках государственной программы "єВідновлення" и городской программы "Незламна Одеса".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 сентября Россия атаковала Киев, в результате чего в Шевченковском районе столицы погибла женщина, еще пять человек пострадали. Вражеский БПЛА попал в здание Национальной академии наук Украины, которое охватил пожар.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыВойны России против УкраиныОдессаРоссияпострадали украинцыквартиравзрывГСЧСБПЛА
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться