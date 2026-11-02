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Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
804
Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото
Славянск после атаки управляемыми авиабомбами. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Российские войска утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

О последствиях российского удара в Telegram сообщили ГСЧС Украины и Национальная полиция Украины. Оккупанты сбросили на жилые кварталы города две авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На местах ударов работали следственно-оперативные группы, парамедики и патрульные полицейские.

Последствия российской атаки

В результате атаки повреждены девять пятиэтажных жилых домов, магазин, административное и складское здания, почтовое отделение и гражданские автомобили. На местах попаданий возникли пожары.

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Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Національна поліція України

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Національна поліція України

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Національна поліція України

По данным ГСЧС, в результате обстрела ранения получили 7 человек. В Национальной полиции уточнили данные о 6 пострадавших – это трое женщин в возрасте 47, 62 и 72 лет и трое мужчин в возрасте 44, 53 и 53 лет. Погибшей оказалась 68-летняя местная жительница.

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Спасатели локализовали возгорание гаража, легкового автомобиля и вещей. Однако из-за угрозы повторного российского обстрела тушение пожаров приостанавливали.

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Национальная полиция Украины

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Национальная полиция Украины

Местные жители приходили в себя после пережитого и наводили порядок в своих домах. По их словам, это уже второй удар по этой местности, однако на этот раз попадание пришлось непосредственно в жилой дом.

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Национальная полиция Украины

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/Національна поліція України

Россия атаковала КАБами многоэтажки в Славянске: погибла женщина, много раненых. Фото

Последствия атаки на Славянск. Источник: Telegram/ДСНС України

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 2 ноября российские войска атаковали беспилотниками Житомирскую область. Под ударом оказались семь общин региона, в результате обстрелов пострадали трое человек, среди них ребенок.

Как писал OBOZ.UA, утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, в результате чего погиб человек, еще 19 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаСлавянскпострадали украинцыГСЧСНациональная полиция Украины
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