Россия атаковала пищевое предприятие в Кировоградской области: есть пострадавшие
В понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали пищевое предприятие в Кировоградской области. В результате удара травмировались два человека.
Сейчас обстоятельства атаки и масштабы повреждений устанавливаются. Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
По словам главы ОВА, под вражескую атаку попало одно из пищевых предприятий, расположенных в Александрийском районе области.
"По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших", – отметил Райкович.
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15 ноября в Кропивницком в результате вражеской атаки беспилотника пострадали трое человек. Удар пришелся на жилой дом, обстоятельства и последствия попадания сейчас выясняются.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Попадание пришлось на торговый гипермаркет "Епіцентр". В результате атаки пострадали два человека.