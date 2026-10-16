Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Зеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. ВидеоЗеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. ВидеоДроны нанесли удар по одному из крупнейших химических заводов России в Сибири: подробности и видеоДроны нанесли удар по одному из крупнейших химических заводов России в Сибири: подробности и видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаОккупанты заминировали дорогу в Энергодар, что может превратить его во вторые Олешки: в чем заключается угрозаЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияЭкс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окруженияИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октябряИллюстрация — интернет-магазинВ Украине запустили польский аналог Temu и Amazon: какие товары можно купить"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным"Это пощечина": Бабиш заявил, что Трамп подставил Европу соглашением с Путиным"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой

Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик
Россия вновь нанесла авиаудары по Харькову. Источник: иллюстративное фото ГСЧС Харьковской области

Страна-агрессор Россия вечером в пятницу, 16 октября, нанесла несколько авиаударов по Харькову. В результате атаки города баражирующими дронами-ракетами "Бандероль" в Немишлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов. По состоянию на 22:30 известно о девяти пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик.

Об ударах по городу и пострадавших сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов. В Воздушных Силах Украины отметили, что удары по Харькову продолжается.

Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Удары по Харькову

Атака на город именно "Бандеролями" началась после девяти часов вечера и, по состоянию на данный момент, продолжается.

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
icon 61,8 т.
"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"
icon 61,8 т.
"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео
icon 12,3 т.
"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео
Александр ЧучаевАлександр Чучаев
icon 6,8 т.
Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия
icon 6,8 т.
Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия

В 21:21 Терехов и Синегубов одновременно сообщили, что враг сначала нанес удар по Немишлянскому району. А в 21:32 стало известно об ударе по Слободскому району. Другие удары, последовавшие за ними, также пришлись на Немишлянский район.

В десять часов вечера Терехов сообщил, что в Немишлянском районе "зафиксированы повреждения жилых домов" и"по предварительной информации, выбито более ста окон". Именно в эти минуты стало известно о первых пострадавших.

В 22:16 и 22:21 соответственно Игорь Терехов сообщил о еще двух ударах по Немишлянскому району.

В свою очередь Олег Синегубов уточнил, что сразу девять человек в районе получили травмы в результате российского удара. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и мальчик, сказал он и добавил, что "все экстренные службы работают в усиленном режиме".

Что предшествовало

Российские войска атакуют город еще с утра 16 октября. В частности, утренние атаки зафиксированы в Шевченковском, Основянском и Немишлянском районах, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе Харькова .

В результате этих ударов по городу погибли два человека, еще как минимум 22 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия также атаковала Харьков "Бандеролями". В результате той атаки обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома, погибли и получили ранения люди.

Похожие темы
ВойнаВойна в УкраинеОбстрел ХарьковаРоссийские обстрелыУкраинаХарьковОлег СинегубовОлег СинегубовИгорь ТереховИгорь Терехов
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться