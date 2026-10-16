Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Страна-агрессор Россия вечером в пятницу, 16 октября, нанесла несколько авиаударов по Харькову. В результате атаки города баражирующими дронами-ракетами "Бандероль" в Немишлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов. По состоянию на 22:30 известно о девяти пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик.

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Об ударах по городу и пострадавших сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов. В Воздушных Силах Украины отметили, что удары по Харькову продолжается.

Удары по Харькову

Атака на город именно "Бандеролями" началась после девяти часов вечера и, по состоянию на данный момент, продолжается.

В 21:21 Терехов и Синегубов одновременно сообщили, что враг сначала нанес удар по Немишлянскому району. А в 21:32 стало известно об ударе по Слободскому району. Другие удары, последовавшие за ними, также пришлись на Немишлянский район.

В десять часов вечера Терехов сообщил, что в Немишлянском районе "зафиксированы повреждения жилых домов" и"по предварительной информации, выбито более ста окон". Именно в эти минуты стало известно о первых пострадавших.

В 22:16 и 22:21 соответственно Игорь Терехов сообщил о еще двух ударах по Немишлянскому району.

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В свою очередь Олег Синегубов уточнил, что сразу девять человек в районе получили травмы в результате российского удара. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и мальчик, сказал он и добавил, что "все экстренные службы работают в усиленном режиме".

Что предшествовало

Российские войска атакуют город еще с утра 16 октября. В частности, утренние атаки зафиксированы в Шевченковском, Основянском и Немишлянском районах, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе Харькова .

В результате этих ударов по городу погибли два человека, еще как минимум 22 получили ранения.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия также атаковала Харьков "Бандеролями". В результате той атаки обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома, погибли и получили ранения люди.