Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

Утром 16 октября российские войска атаковали Харьков. В Шевченковском районе областного центра зафиксировано попадание, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе.

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Погибли два человека, еще минимум 14 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Россия нанесла удар по Харькову

О том, что армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова, Синегубов сообщил в 09:57.

"Ранены 5 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Все экстренные службы работают на месте атаки", – писал тогда чиновник.

Мэр Харькова Игорь Терехов минутой ранее сообщил о двух погибших. Вскоре уточненные данные именно о двух погибших опубликовал и Синегубов

К 10:15 число пострадавших возросло до 7 человек.

"Еще двое человек пострадали в Шевченковском районе. Им оказывают помощь медики", – написал Синегубов.

В 10:26 стало известно, что пострадали 13 человек, а в 10:44 глава ОГА сообщил, что ранения получили уже 14 человек.

"Одного мужчину удалось реанимировать, сейчасон находится в крайне тяжелом состоянии в операционной. Врачи будут продолжать бороться за его жизнь", – написал чиновник, объяснив, почему сначала ошибочно сообщалось о трех погибших.

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Практически одновременно с Шевченковским россияне нанесли удар и по Индустриальному району областного центра. На месте удара вспыхнул пожар, люди, по предварительным данным, не пострадали.

В 10:49 в ОВА сообщили, что в Шевченковском районе было зафиксировано несколько попаданий. По другому адресу в результате вражеского удара были повреждены три автомобиля.

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По предварительным данным, две женщины получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия атаковала Харьков "Бандеролями". Вследствие атаки обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома, есть погибшие и раненые.