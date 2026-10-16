Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымТрамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISWУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISW"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборыИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – ReutersРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя

Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 2,4 т.
Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото
В Харькове есть пострадавшие в результате российского нападения. Источник: Харьковская ОВА

Утром 16 октября российские войска атаковали Харьков. В Шевченковском районе областного центра зафиксировано попадание, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе.

Погибли два человека, еще  минимум 14 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Россия нанесла удар по Харькову

О том, что армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова, Синегубов сообщил в 09:57.

"Ранены 5 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Все экстренные службы работают на месте атаки", – писал тогда чиновник.

Мэр Харькова Игорь Терехов минутой ранее сообщил о двух погибших. Вскоре уточненные данные именно о двух погибших опубликовал и Синегубов

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 9,1 т.
Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"
icon 9,1 т.
Одним залпом уничтожено полгода работы российского ВПК: Плетенчук объяснил масштабы потерь врага на аэродроме "Борисоглебск"
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 5,8 т.
Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео
icon 5,8 т.
Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Умань и Черкассы: повреждены многоэтажка и предприятие. Фото
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Умань и Черкассы: повреждены многоэтажка и предприятие. Фото

К 10:15 число пострадавших возросло до 7 человек.

Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

В Харькове пострадали люди

"Еще двое человек пострадали в Шевченковском районе. Им оказывают помощь медики", – написал Синегубов.

В 10:26 стало известно, что пострадали 13 человек, а в 10:44 глава ОГА сообщил, что ранения получили уже 14 человек.

"Одного мужчину удалось реанимировать, сейчасон находится в крайне тяжелом состоянии в операционной. Врачи будут продолжать бороться за его жизнь", – написал чиновник, объяснив, почему сначала ошибочно сообщалось о трех погибших.

Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

На местах работают экстренные службы

Практически одновременно с Шевченковским россияне нанесли удар и по Индустриальному району областного центра. На месте удара вспыхнул пожар, люди, по предварительным данным, не пострадали.

В 10:49 в ОВА сообщили, что в Шевченковском районе было зафиксировано несколько попаданий. По другому адресу в результате вражеского удара были повреждены три автомобиля.

 

Россия нанесла удар по Харькову: погибли два человека, есть раненые. Фото

Повреждены автомобили

По предварительным данным, две женщины получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия атаковала Харьков "Бандеролями". Вследствие атаки обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома, есть погибшие и раненые.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыОбстрел ХарьковаУкраинаХарьковпострадали украинцыОлег СинегубовОлег СинегубовИгорь ТереховИгорь Терехов
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться