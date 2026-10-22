Россия атаковала Харьковскую область: погибла женщина, среди пострадавших – дети

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Под удар попало село Лимановка Лозовского района.

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В результате обстрела погибла 42-летняя женщина, также есть пострадавшие, среди которых дети. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Что известно

В ночь на 22 октября российская оккупационная армия убила 42-летнюю жительницу с. Лимановка в Харьковской области. Также в результате обстрела пострадали четверо человек, среди которых мальчики 13 и 10 лет.

"42-летняя женщина погибла в результате вражеского обстрела в с. Лимановка Лозовского района. Еще четверо человек пострадали, среди них 13-летний и 10-летний мальчики", – отметил Синегубов.

Пострадавшим медики оказали всю необходимую помощь.

Обстрелы Харькова этой ночью

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков. Так, этой ночью захватчики нанесли удары дронами по Слободскому и Основянскому районам города, отметил Синегубов. Пострадавших, к счастью, нет.

Он отметил, что в результате атаки в Слободском районе вспыхнула хозяйственная постройка, повреждены также частные дома.

В Основянском районе Харькова повреждены магазин, 4 автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома.

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Последствия российского удара по Харькову. Источник: Харьковская ОВА

В 6.47 начальник Харьковской ОВА сообщил об еще одном вражеском ударе БпЛА, который произошел в Холодногорском районе города и пришелся по стоянке грузовых автомобилей.

"Попадание на территорию стоянки грузовых автомобилей. Загорелись 4 грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

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На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрела.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву. Столица была под ударом вражеских баллистических ракет, есть пострадавшие и разрушения. Оккупанты ударили по Киеву в несколько волн, прозвучало более 10 взрывов.