Россия атаковала Хмельницкий: повреждены жилые дома, есть пострадавший

В субботу вечером, 7 ноября, российские оккупанты нанесли удар БПЛА по Хмельницкому. Под атакой оказалась жилая застройка города.

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Один человек получил травмы, также повреждены частные дома, кроме того, в многоэтажке выбиты окна. Об этом сообщили городской голова Хмельницкого Александр Симчишин и глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Что известно

Оккупанты обстреляли Хмельницкий беспилотниками вечером 7 ноября. О российской атаке городской голова сообщил в 22:15. Он отметил, что в результате атаки захватчиков были повреждены частные дома, а также окна в многоэтажке. Также один человек получил травмы, госпитализация не понадобилась.

"В результате очередной террористической атаки оккупантов повреждены частные жилые дома и окна в многоэтажке", – написал мэр Хмельницкого.

Он отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Глава Хмельницкой ОВА добавил, что пожара в результате атаки не было.

"По предварительной информации, повреждены частные жилые дома, а также выбиты окна в многоэтажных домах. Пожара не было", – написал Сергей Тюрин.

Обстрелы Хмельнитчины

Ночью 19 октября агрессор применил против Украины баллистическое оружие. Параллельно запускали дроны-камикадзе. БПЛА продолжали атаковать Украину в течение всех суток. В результате российских обстрелов в Хмельницком две женщины погибли, три человека получили ранения. Тела двух жертв (1926 и 1954 годов рождения) нашли во время поисково-спасательных работ в одном из домов.

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Также 24 сентября Россия атаковала дронами Хмельницкий. Один из БПЛА попал в многоэтажный жилой дом, предварительно, о пострадавших не сообщалось. В результате российской атаки в доме выбиты окна, разбиты балконы, двор усеян обломками, повреждены припаркованные автомобили. Хмельницкая область еще с ночи находилась под атакой российских БПЛА, работали силы ПВО.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.

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