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Россия атаковала критическую инфраструктуру Кривого Рога: прогремело около 20 взрывов, сообщают о перебоях со светом

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
84
Россия атаковала критическую инфраструктуру Кривого Рога: прогремело около 20 взрывов, сообщают о перебоях со светом
После взрывов в городе сильный пожар. Источник: Скриншот

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры города, после взрывов вспыхнул пожар, также сообщается о перебоях с электроснабжением.

Об атаке сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По их словам, российский удар был направлен на критическую инфраструктуру, а атака беспилотниками продолжалась даже после первых сообщений о взрывах.

Россияне пытаются оставить город без тепла

Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог находится под массированной атакой российских беспилотников. По его словам, целями врага стали объекты критической инфраструктуры, а часть ударных дронов на момент публикации сообщения еще оставалась в воздухе.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что российские войска пытаются лишить город теплоснабжения.

"Россияне пытаются заморозить Кривой Рог. Бьют по критической инфраструктуре. Атака дронами еще продолжается. Будьте в укрытии до отбоя", – подчеркнул он.

Жителей Кривого Рога призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до официального завершения воздушной тревоги.

Кривой Рог частично обесточен  

После взрывов в Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар. Также жители сообщали о значительных перебоях с электроснабжением в городе.

Позже стало понятно, что из-за атаки город частично обесточен. По словам Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света и теплоснабжения.

"Водную и канализационную систему стабилизируем с помощью генераторов. С отоплением будет сложнее", – отметил Вилкул.

В городе повреждены многоквартирные дома, школы и детские сады.

"Работают аварийные бригады всех энергетических и коммунальных служб", – отметил глава Совета обороны Кривого Рога.

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