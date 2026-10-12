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Россия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: первые подробности

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
icon 5,9 т.
ракета
Враг продолжает ракетный террор Украины. Источник: MilNews

Вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице – как минимум шесть – раздались до объявления воздушной тревоги.

О том, что в городе было громко, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Тревогу в столице дали в 22:09.

Россия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: первые подробности

Тревога в Киеве. Источник: alerts.in.ua

По данным мониторинговых каналов, не было даже информации о запусках ракет противником, поэтому тревогу объявили слишком поздно. 

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Начались дискуссии о том, что это якобы может быть связано с прекращением передачи Украине разведданных. Однако мониторы и бывший руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко отвергли такую возможность.

"Не разносите о баллистике и отсутствии тревоги из-за того, что "забрали разведданные". Не соответствует действительности", – заявил Коваленко.

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