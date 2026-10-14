Россия атаковала Луцк: есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые
В среду, 14 октября, российские войска нанесли удар по Луцку. В результате атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Известно о как минимум шести пострадавших. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк.
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