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Россия атаковала Луцк: есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 1,8 т.
Россия атаковала Луцк: есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые
Россияне атаковали Луцк

В среду, 14 октября, российские войска нанесли удар по Луцку. В результате атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Известно о как минимум шести пострадавших. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Роман Романюк.

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