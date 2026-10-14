Россия атаковала Луцк: есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые

Объявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)

Украинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическая

Под ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео

В Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России

"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

Начались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октября

Силы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные Генштаба

На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедии

В Одессе учителю отказали в отсрочке от мобилизации, он пошел в суд: чем все кончилось