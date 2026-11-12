Россия атаковала таможенный терминал на Волыни: начался пожар, есть пострадавший

В ночь на 12 ноября российские оккупанты атаковали реактивными беспилотниками Ковель Волынской области. Удар пришелся по территории таможенного терминала.

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В результате атаки вспыхнул пожар, есть один пострадавший. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Роман Романюк.

Что известно

Россия всю ночь атаковала Волынь реактивными беспилотниками типа "Шахед". В частности, под ударом находился Ковельский район.

В самом городе Ковеле беспилотник упал на территории таможенного терминала, на стоянке автомобилей. В результате этого загорелись грузовые автомобили и автоцистерна с топливом. В результате вражеской атаки пострадал один человек. В ОВА сообщили, что угрозы его жизни и здоровью сейчас нет.

В ГСЧС добавили, что пострадал мужчина 1972 года рождения.











Оккупанты атаковали таможенный терминал на Волыни. Источник: ГСЧС Волыни

На данный момент пожар ликвидирован. Одновременно с тушением огня спасатели охладили соседние автомобили и оттащили на безопасное расстояние два крупногабаритных грузовика, загруженных топливом.

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Из-за угрозы повторного обстрела работы пришлось временно приостанавливать. Сейчас пожар ликвидирован.

"Благодарю силы противовоздушной обороны за работу. Призываю жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности", – написал Романюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на четверг, 12 ноября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

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