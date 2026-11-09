Россия атаковала объект инфраструктуры в Одессе: погибли трое людей

Днем в понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удар по Одессе. Враг целенаправленно атаковал объект инфраструктуры.

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В результате действий оккупантов погибли трое человек, еще один человек пострадал. Об этом сообщили глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесса вновь оказалась под ударом РФ

О российском обстреле, в результате которого пострадала инфраструктура города, Лысак сообщил около 10:00. Подробности он пообещал обнародовать позже.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Выясняем подробности", – написал он.

Уже в 11:49 стало известно о трех погибших.

"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры, к сожалению, погибли трое человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Кипер уточнил, что во время очередного российского удара пострадало складское помещение, где хранились продукты питания для детских садов и школ. На объекте возник пожар, продолжается его ликвидация.

"Очередная вражеская атака унесла жизни трех человек в Одессе. Среди погибших две женщины и мужчина. Еще одна женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

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На месте удара работают профильные службы, которые устанавливают масштабы повреждений и уточняют последствия атаки.

Напомним, Россия 9 ноября нанесла очередной удар по Киеву. В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории парковки, а на Троещине – возле школы.

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Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 ноября, вечером военные РФ атаковали дронами Кременчуг, расположенный в Полтавской области. Известно о семи пострадавших, в частности, тяжелые травмы получил 16-летний парень.