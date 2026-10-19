Россия нанесла удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге: есть жертвы и раненые

Утром 19 октября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. Под удар попал промышленный объект, повреждены жилые дома.

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По меньшей мере два человека погибли, есть также пострадавшие. О последствиях атаки сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об ударе РФ по Кривому Рогу

Об очередном акте российского террора Вилкул написал в 10:17 утра.

"Враг нанес удар ракетой "Бандеролла" по объекту промышленной инфраструктуры. На данный момент два человека погибли", – отметил он.

Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа уточнил: погибли двое мужчин.

Еще как минимум два человека получили ранения.

На месте удара работают экстренные службы, масштабы разрушений устанавливаются.

Вилкул также добавил, что на прилегающих к месту удара улицах в результате атаки были повреждены многоквартирные жилые дома.

В ближайшей гимназии городские власти разворачивают штаб помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки были повреждены жилые дома.

Существовала угроза, что в них могут быть заблокированы люди.

Пострадала 84-летняя женщина, разрушениям подверглись почти 3 десятка частных домов.