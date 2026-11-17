Россия атаковала объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие
Во вторник, 17 ноября, военные российской армии атаковали Запорожье. Целью врага стал объект промышленной инфраструктуры.
По предварительным данным, есть раненые. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
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