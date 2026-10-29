Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре: есть раненые
В четвер, 29 октября, российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Днепре. В результате удара есть раненые, их количество и состояние уточняются.
Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Информацию обнародовали в Telegram-канале чиновника.
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