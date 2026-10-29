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Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре: есть раненые

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
456
Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре: есть раненые
Российский дрон, иллюстративное фото

В четвер, 29 октября, российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Днепре. В результате удара есть раненые, их количество и состояние уточняются.

Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Информацию обнародовали в Telegram-канале чиновника.

Новость дополняется…

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