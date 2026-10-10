Россия атаковала Одессу реактивными дронами, в административном здании есть повреждения: все подробности. Фото

Вечером 10 октября российские оккупационные войска атаковали Одессу реактивными дронами. Целью врага стало административное здание. Предварительно информации о погибших или пострадавших не поступало.

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Повреждения получили помещение, а также припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

Оккупанты нанесли удар по Одессе вечером 10 октября. О нападении россиян начальник Одесской ГВА сообщил в 18:31. Он отметил, что удар пришелся по административному зданию, в результате чего оно получило повреждения.

"Враг атаковал Одессу. Есть повреждения административного здания. Детали выясняем", — написал Лысак.

Начальник Одесской ОГА добавил, что в результате российской атаки повреждены фасад и крыша здания, а также припаркованные автомобили. Остальная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Также Кипер напомнил гражданам о запрете публиковать фото и видео места ударов сразу после атаки, поскольку таким образом можно помочь врагу и увеличить риск повторного удара.

"Публикация фото и видео места происшествия сразу после удара недопустима. Это фактически подсказывает врагу, где находятся люди, и увеличивает риск повторного удара именно во время спасательной операции", — написал Кипер.

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В 19:07 начальник Одесской ОГА сообщил, что пожар, возникший в результате вражеского удара, в настоящее время ликвидирован. По его словам, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Последствия удара оккупантов по Одессе. Источник: Одесская ОГА

Удары по Одессе

Оккупанты не прекращают терроризировать Одессу.

Так, днем 28 сентября российские войска атаковали Одессу ударным дроном. В многоэтажном доме разрушена квартира на 12-м этаже, четверо человек пострадали. По данным спасателей, на 10-м этаже дома возник пожар, который они оперативно ликвидировали.

Главные истории дня

Среди пострадавших — 56-летний мужчина и 37-летняя женщина, которых госпитализировали. Еще две девушки, 17 и 18 лет, получили медицинскую помощь на месте.

Также 24 сентября Россия обстреляла жилой сектор Одессы, в результате чего пострадали 17 частных домов. Обстрел произошел в Киевском районе Одессы. В результате атаки пострадали три человека, среди них ребенок, а в местах попаданий возникли повреждения и пожар. В результате обстрела в частных домах выбило окна, повреждены крыши и двери.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днём 10 октября российские войска нанесли удары по Харькову. Последствия зафиксированы в Холодногорском и Слободском районах, в последнем — вспыхнул пожар в поражённом врагом медицинском учреждении. В результате атаки есть пострадавшие.