Днем 26 ноября российские оккупанты атаковали Одессу и пригороды. В результате обстрела погиб 70-летний мужчина.

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Повреждены также объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно

Российские оккупанты снова обстреляли Одессу, убив 70-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

"К сожалению, в результате российского удара погиб 70-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал Кипер.

В результате обстрела также повреждены объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.

Сейчас на местах обстрела работают экстренные и коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.