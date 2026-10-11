Россия атаковала пригород Харькова "Бандеролями": есть погибшие и раненые
Вечером 11 октября российские войска нанесли удар ракетами "Бандероля" по пригороду Харькова. В результате атаки три человека погибли, ещё 20 получили ранения, среди пострадавших есть дети.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также опубликовал кадры последствий российской атаки, на которых видны повреждения зданий и автомобилей.
Что известно
В результате вражеского удара погибли 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний юноша.
Также повреждены здание продовольственного магазина, пять автомобилей, два многоквартирных и один частный жилой дом.
На месте попадания вспыхнул пожар. Спасатели локализовали возгорание конструктивных элементов здания магазина и автомобилей на площади 300 квадратных метров, а затем полностью ликвидировали пожар.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Впоследствии стало известно, что среди раненых оказались 13-летняя девочка, у которой развилась острая стрессовая реакция, и 8-летний ребенок, которого медики госпитализировали с осколочным ранением.
Россия продолжает наносить удары по Харьковской области
Напомним, вечером 4 октября российские войска атаковали Харьков ракетой-дроном "Бандероль". Попадание зафиксировали в Индустриальном районе города, под удар попал многоквартирный дом.
В результате атаки погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Также вспыхнул пожар в административном здании и автомобилях, а повреждения зафиксировали примерно в десяти многоквартирных домах. На месте работали спасатели, продолжалась ликвидация последствий удара.
9 октября российские войска атаковали пригород Харькова, в результате чего пострадали люди. На месте удара работали экстренные службы, пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.
Как писал OBOZ.UA, 11 октября российские войска атаковали Харьков и область. В результате ударов погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, среди пострадавших был ребёнок. В Немишлянском районе Харькова авиабомба попала в частный дом, а в Богодуховском районе в результате атаки беспилотника загорелся грузовик – его водитель погиб.
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