Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Россия продолжает терроризировать Харьковскую область. Утром 9 октября враг атаковал пригород областного центра.

Видео дня

Пострадали три женщины. Об атаке сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об атаке

О ударах врага по пригороду Харькова Синегубов сообщил в 09:19.

"Враг атаковал пригород Харькова. По предварительным данным, есть пострадавшие. Бригады медиков уже работают на месте. Устанавливаем все обстоятельства", – написал чиновник.

По состоянию на 09:35 было известно, что ранения получили три женщины: им оказывается медицинская помощь.

Местные группы в соцсетях писали, что Россия атаковала город "Бандеролями".

Уже после сообщения Синегубова об атаке, в 09:26 в Воздушных силах сообщили о БПЛА на Харьков с севера.

РЕКЛАМА

А о "Бандеролях", которыми россияне атаковали город и область, в ВС сообщали незадолго до 9 часов утра.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября Россия нанесла удар по Харькову с помощью КАБ. Тогда враг попал в жилой дом в Слободском районе города, известно о шести погибших и 59 раненых.

В тот же день оккупанты атаковали с помощью дрона заправку в Киевском районе города.