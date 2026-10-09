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Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие
Спасатель на месте вражеского удара в Харьковской области. Архивное фото. Источник: ГСЧС

Россия продолжает терроризировать Харьковскую область. Утром 9 октября враг атаковал пригород областного центра.

Пострадали три женщины. Об атаке сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно об атаке

О ударах врага по пригороду Харькова Синегубов сообщил в 09:19.

"Враг атаковал пригород Харькова. По предварительным данным, есть пострадавшие. Бригады медиков уже работают на месте. Устанавливаем все обстоятельства", – написал чиновник.

Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Скриншот сообщения

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По состоянию на 09:35 было известно, что ранения получили три женщины: им оказывается медицинская помощь.

Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Скриншот сообщения

Местные группы в соцсетях писали, что Россия атаковала город "Бандеролями".

Уже после сообщения Синегубова об атаке, в 09:26 в Воздушных силах сообщили о БПЛА на Харьков с севера.

Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Скриншот сообщения

А о "Бандеролях", которыми россияне атаковали город и область, в ВС сообщали незадолго до 9 часов утра.

Россия атаковала пригород Харькова: есть пострадавшие

Скриншот сообщений

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября Россия нанесла удар по Харькову с помощью КАБ. Тогда враг попал в жилой дом в Слободском районе города, известно о шести погибших и 59 раненых.

В тот же день оккупанты атаковали с помощью дрона заправку в Киевском районе города.

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