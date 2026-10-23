Россия атаковала предприятие в Чернигове: есть жертва, число пострадавших выросло до 25

В пятницу, 23 октября, в Чернигове в результате российской атаки на одно из городских предприятий погиб человек, еще 25 человек пострадали. Двое раненых нуждаются в госпитализации, еще двоим медики оказывают экстренную помощь.

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Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Вражеский беспилотник упал на территорию предприятия в северной части города.

Сначала сообщалось об атаке на терминал "Новой почты", однако позже информацию уточнили. Также зафиксировано падение БПЛА на территорию одного из предприятий Чернигова.

В результате удара объект получил разрушения. Предварительно, под завалами могли находиться люди.

По состоянию на 15:21 известно, что число пострадавших в результате российской атаки возросло до 25 человек. Один человек погиб, 8 пострадавших доставили в больницу, еще 16 получили помощь на месте.

Также в ночь на 23 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 176 дронов различных типов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска как минимум дважды атаковали Чернигов. Днем они нанесли удар по складскому помещению, есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди.