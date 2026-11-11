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Россия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшая

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
201
Россия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшая
Россияне ударили по Одесской области. Источник: Depositphotos

Вечером во вторник, 10 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар по югу Одесской области. Были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор; один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате атаки РФ повреждены трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

Во время вражеского обстрела 69-летний мужчина и 70-летняя женщина находились на остановке. Мирный житель погиб на месте, а женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с множественными травмами. Врачи оказывали пострадавшей всю необходимую помощь.

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"На местах продолжается ликвидация последствий. Мои искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшей – скорейшего выздоровления", – написал Кипер.

По данным Одесской областной прокуратуры, российские военные атаковали объекты гражданской инфраструктуры области ракетами, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшая

Скриншот сообщения Одесской областной прокуратуры

Россия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшая

Скриншот сообщения Олега Кипера в Telegram

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Винницкой области. Целью врага стало гражданское предприятие. Известно о двух погибших.

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