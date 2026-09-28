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Россия атаковала Запорожье, есть пострадавшие: новые подробности

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Россия атаковала Запорожье, есть пострадавшие: новые подробности
Россия нанесла удар по Запорожью

Днем 28 сентября Россия нанесла удар по городу Запорожье. Под ударом оказался промышленный объект.

Известно о как минимум семи пострадавших. О последствиях рассказали глава Запорожской ОВА Михаил Семикин и председатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров.

Что известно

Сообщения об ударах врага по Запорожью начали появляться вскоре после 12 часов дня.

"Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье. Последствияустанавливаются", – отметил Федоров в 12:11.

На месте прилета вспыхнул пожар.

Менее чем через час стало известно о как минимум семи пострадавших.

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Россия атаковала Запорожье, есть пострадавшие: новые подробности

Росія вдарила по Запоріжжю

"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают людям всю необходимую помощь", – отметил Семикин.

Россия атаковала Запорожье, есть пострадавшие: новые подробности

Постраждали люди

Позже в сети отметили, что вражеский удар пришелся по предприятию, которое, несмотря ни на что, продолжало работать.
"Удар коварный, без фиксации воздушных угроз в системах", – написал в Facebook Александр Перцовский.
По его словам, в результате российской атаки трое человек получили тяжелые ранения. Впрочем, как сообщают врачи, их состояние не угрожает жизни. Еще более 10 человек получили легкие травмы.
Он отметил, что на месте в больницах рядом находятся другие коллеги, чтобы помочь оказать всю необходимую помощь.
Пост Александра ПерцовскогоИсточник: Скриншот поста

Как сообщал OBOZ.UA, утром Россия атаковала Киев: повреждены АЗС и дом, произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

В результате атаки были повреждены офисные здания, нежилые помещения, АЗС, дома и кафе.

Есть пострадавшие.

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