Россия нанесла удар реактивными дронами по Ивано-Франковску: погибли три человека, зафиксированы разрушения. Фото и видео

Несмотря на громкие заявления об очередном "перемирии", страна-террорист РФ не прекращает свои атаки на города Украины. В воскресенье, 11 октября, россияне, в частности, атаковали Ивано-Франковск.

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В результате циничного удара реактивными БПЛА в городе есть погибшие. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По состоянию на 21:41 мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что в результате удара по Ивано-Франковску погибли трое военнослужащих.

По состоянию на 20:53 стало известно, что мужчина, раненный в результате российской атаки, скончался в больнице. Всего известно о 3 погибших.

"В результате атаки БПЛА погибли два человека, еще один человек получил травмы. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшему – скорейшего выздоровления", – сообщила Онищук.

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Кроме того, по словам чиновницы, в результате атаки повреждено одно здание. Информация о других возможных повреждениях уточняется. На месте работают соответствующие службы и специалисты.

"Если вы обнаружили обломки беспилотника или другие подозрительные предметы – не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать. Немедленно сообщите о находке в экстренные службы. Во время воздушной тревоги не оставайтесь на улице. Эти правила безопасности могут спасти жизнь", – подчеркнула Онищук.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также подтвердил информацию об атаке. Он отметил, что была повреждена гражданская инфраструктура.

"Прямо сейчас нахожусь на месте, где есть повреждения после вражеской атаки. Наши службы уже работают на месте. Поможем закрыть выбитые окна. Со завтрашнего дня пострадавшие жители и предприниматели смогут подавать заявления на получение помощи в ЦНАП – через "е-Восстановление" и городскую программу. К сожалению, стало известно, что есть 3 погибших и раненый", – написал позже Марцинкив.

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Стоит отметить, что за последние дни это уже вторая атака россиян на город. Оккупационная армия РФ вечером 8 октября также обстреляла Прикарпатье. В Ивано-Франковске из-за падения обломков беспилотника возник пожар. Сообщалось об одной жертве.

Напомним, что в ночь на 11 октября российские войска не прекращали атаки на Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 116 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 94 цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.