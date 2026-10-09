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Россия атаковала Ривненщину: пострадала многодетная семья, пятеро раненых. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
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icon 1,2 т.
Россия атаковала Ривненщину: пострадала многодетная семья, пятеро раненых. Фото
Российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Источник: иллюстративное фото ГУР МО

На севере Ривненской области в результате вражеского обстрела пострадала многодетная семья, дом которой был поврежден. Ранения получили пятеро гражданских (в том числе 10-летний ребенок).

Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом вечером в пятницу, 9 октября, сообщил в Telegram начальник областной государственной (военной) администрации Александр Коваль.

Чиновник показал фото частного дома, который задела очередная российская атака. Коваль не уточнил, в каком именно населенном пункте это произошло.

"Дал поручение профильному департаменту держать ситуацию под постоянным контролем. При необходимости транспортировать раненого ребенка в областную больницу... С главой громады нахожусь на связи. Он на месте происшествия. Громада готовится оказать пострадавшим необходимую помощь", – заявил глава ОГА.

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Россия атаковала Ривненщину: пострадала многодетная семья, пятеро раненых. Фото

На Ривненщине поврежден жилой дом в результате российского обстрела. Источник: Telegram-канал Александра Коваля

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 9 октября российские войска запустили по Украине 136 беспилотников. Силы ПВО сбили 114 вражеских целей.

– Утром в пятницу страна-агрессор атаковала пригород Харькова "Бандеролями". Три женщины получили ранения.

– В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки произошел пожар в складских помещениях. Всего на Киевщине 9 октября были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, офисы, детский сад. Еще два объекта – частный дом и грузовой автомобиль – уничтожены. Девять людей травмированы, одна женщина погибла.

– В Запорожье утром противник бил по жилой застройке, один из ударов пришелся рядом с многоэтажкой, другой – рядом с учреждением внешкольного образования. Погиб 50-летний мужчина, 14 человек ранены (среди них ребенок и полицейский).

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