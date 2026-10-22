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Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
72
Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья
БПЛА. Источник: ua.depositphotos.com

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в частный дом. Атака унесла жизни двух человек – супругов, находившихся в доме.

В результате российского обстрела погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации.

"Россия убила семью своим ударом", – сообщил он.

Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья

Запорожье. Источник: DeepState.

Удар пришелся по частной жилой застройке города. В результате попадания дом получил повреждения. Информация о других последствиях атаки уточняется.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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