Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в частный дом. Атака унесла жизни двух человек – супругов, находившихся в доме.

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В результате российского обстрела погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации.

"Россия убила семью своим ударом", – сообщил он.

Удар пришелся по частной жилой застройке города. В результате попадания дом получил повреждения. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.