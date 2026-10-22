Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья
Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в частный дом. Атака унесла жизни двух человек – супругов, находившихся в доме.
В результате российского обстрела погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации.
"Россия убила семью своим ударом", – сообщил он.
Удар пришелся по частной жилой застройке города. В результате попадания дом получил повреждения. Информация о других последствиях атаки уточняется.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!