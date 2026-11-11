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Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
2,0 т.
Российский дрон атаковал Харьков
Российский дрон атаковал Харьков. Источник: пресс-служба ГСЧС

Российские войска днем в среду, 11 ноября, запустили реактивный "Шахед" по Салтовскому району Харькова. В результате атаки два человека погибли, трое (в том числе ребенок) пострадали.

О вражеском обстреле сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов. Ударный БпЛА попал в дорожное покрытие, уточнили пресс-службы ГСЧС и Национальной полиции.

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

На месте работали экстренные службы. Источник: пресс-служба ГСЧС

Что известно о последствиях обстрела

В результате удара реактивного беспилотника загорелся гражданский легковой автомобиль. Внутри транспортного средства находились водитель и пассажир. Они погибли на месте происшествия.

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Кроме того, были повреждены другие автомобили. Взрывная волна выбила окна в расположенной неподалеку жилой многоэтажке. Спасатели обследовали поврежденные квартиры, а также оперативно ликвидировали пожар.

Потерпевших трое: мужчина получил ранение осколком стекла, а у 38-летней женщины и 12-летней девочки возникла острая реакция на стресс. Все получили необходимую медицинскую помощь; также людей поддерживали психологи ГСЧС.

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Автомобиль, поврежденный в результате взрыва. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Автомобиль, поврежденный в результате взрыва. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Машина загорелась. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Жертвами вражеской атаки стали два человека. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Люди погибли на месте обстрела. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Еще три человека пострадали. Источник: пресс-служба Нацполиции

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Многоэтажка в Харькове, поврежденная взрывом. Источник: пресс-служба ГСЧС

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Последствия российского дронового удара. Источник: пресс-служба ГСЧС

"Полицейские документируют последствия военного преступления и изымают вещественные доказательства", – сообщили правоохранители.

Уголовное производство будет расследоваться по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

Враг совершил очередное военное преступление. Источник: пресс-служба ГСЧС

Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото

РФ атаковала Харьков 11 ноября 2026 года. Источник: пресс-служба ГСЧС

Как писал OBOZ.UA, днем 11 ноября РФ нанесла удары по Полтаве и области. В городе зафиксировано попадание на территории частного предприятия, где возник пожар; также поврежден жилой дом. Еще один вражеский БпЛА попал в объект инфраструктуры в Карловской громаде.

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