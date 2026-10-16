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Россия атаковала ТРЦ в Сумах: пострадали три человека. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
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Россия атаковала ТРЦ в Сумах: пострадали три человека. Фото
Последствия удара по торговому центру. Источник: "Суспильне" Сумы.

В Сумах в результате российского удара по торгово-развлекательному центру пострадали три женщины. Самой младшей из них 20 лет, двум другим — 21 и 39 лет.

В торгово-развлекательный центр попал российский беспилотник типа "Молния". Об этом сообщает "Суспильне Сумы".

Россия атаковала ТРЦ в Сумах: пострадали три человека. Фото

ТЦ после удара беспилотника. Источник: "Суспильне Сумы".

Как отметил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар, удар мог быть нанесен с применением шрапнели.

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Россия атаковала ТРЦ в Сумах: пострадали три человека. Фото

Ситуация в направлении Сум. Источник: DeepState.

Также 8 октября российская оккупационная армия обстреляла Сумы из дальнобойной реактивной артиллерии. В результате российского обстрела один человек погиб, а четверо получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские военные продолжают наносить удары по мирному населению страны. Вечером во вторник, 6 октября, среди прочего, россияне атаковали город Сумы, в результате чего один человек погиб, также известно о раненых горожанах.

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