Россия атаковала центр Славянска: пятеро пострадавших, среди них – двое мальчиков и девушка. Фото

Вечером в среду, 21 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Славянска, Донецкой области. В результате атаки пострадали пятеро человек, среди них двое детей.

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Также получила ранение 18-летняя девушка. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Что известно о терроре РФ

"21 октября, около 17:00 враг в очередной раз ударил по центру города. Попадания произошли вблизи многоэтажных домов", – проинформировал начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Он добавил, что по состоянию на 18:21 известно о пяти пострадавших. Среди раненых – двое мальчиков в возрасте 7 и 13 лет, а также девушка, которая только позавчера отметила свое 18-летие.

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Напомним, 21 октября российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили трое человек, в том числе двое детей 2010 года рождения. На территории частного домовладения вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали торговое заведение сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который позже локализовали. По данным начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

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