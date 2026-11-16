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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: есть пострадавшие

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
348
Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: есть пострадавшие
Российский дрон, иллюстративное фото

Днем в понедельник, 16 ноября, российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Одесской области. Под удар попала гражданская инфраструктура области.

В результате удара пострадали два человека. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер

Что известно

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В частности, под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности, отметил Кипер.

"Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На эту минуту известно о двух пострадавших", – написал глава Одесской ОВА.

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На местах сейчас работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

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