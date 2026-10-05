Россия атаковала Украину более 200 БПЛА, силы ПВО сбили 172 цели: последствия в областях. Фото и видео

В ночь на 5 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 205 дронов различных типов.

Видео дня

Силы ПВО уничтожили 172 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака в ночь на 5 октября

В ночь на 5 октября (с 18:00 4 октября) противник нанес удар 205 ударными БПЛА – " Шахедами" (49 из них – реактивные), "Герберами", ракетами-дронами типов "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых (обломков) в 3 точках.

Последствия вражеских ударов

Одесская область

Всю ночь регион находился под массированной атакой врага. Россияне наносили удары по промышленной и портовой инфраструктуре, а также по дачному сектору.

РЕКЛАМА

В местах попаданий возникли масштабные пожары. Из-за сильного задымления специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам измерений опасных веществ обнаружено не было.

Главные истории дня

Обошлось без пострадавших. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области россияне почти 20 раз атаковали дронами три района.

РЕКЛАМА

В Никопольском районе наносили удары по райцентру, а также по Марганецкой, Покровской и Красногригоровской громадам. Повреждено административное здание.

В Новоалександровской громаде Днепровского района в результате вражеской атаки произошел пожар.

В Синельниковском районе противник наносил удары по Васильковской и Дубовиковской громадам. Разрушены частные дома и сельхозтехника.

Харьковская область

Ночью под ракетным ударом оказался Индустриальный район Харькова.

В результате атаки вспыхнул пожар: горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор.

РЕКЛАМА

Повреждены жилые и административно-производственные здания, автомобили.

Россияне убили одного человека и ранили еще шестерых.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Николаевская область

Днем 4 октября россияне атаковали Николаев ракетами "Бандероль".

Пострадал 58-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также повреждены складские помещения и три автомобиля.

Полтавская область

Вечером 4 октября в Кременчугском районе вражеский БПЛА нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки временно без света остались около 22 тысяч абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента по вопросам технологий Сергей Бескрестнов призвал жителей Киева во время воздушных тревог не находиться у окон. Он также рассказал об установке в столице автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами".