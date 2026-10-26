Россия атаковала Украину ракетами и 140 дронами, силы ПВО обезвредили 115 целей: последствия вражеских ударов

В ночь на 26 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 4 ракеты и 140 дронов разных типов.

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Силы ПВО обезвредили 115 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Атака России 26 октября

В ночь на 26 октября (с 18:00 25 октября) противник атаковал 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также 140 ударными БпЛА типа "Шахед" (70 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированная территория АР Крым – Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 вражеских БпЛА различных типов (56 из них – реактивные).

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На момент публикации сводки атака врага еще продолжалась.

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Черниговская область

В результате российских атак в области пострадали два человека.

В Прилукском районе россияне атаковали ангар частного предприятия. Травмирован мужчина.

В Новгород-Северщине загорелось здание зернохранилища. Пострадала женщина.

В Корюковщине возник масштабный пожар в складском помещении.

В Черниговском районе горела сухая растительность.

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Запорожская область

В середине ночи оккупанты нанесли удары по Запорожью.

В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар.

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По состоянию на 7 часов утра было известно о четырех пострадавших: двух женщинах в возрасте 22 и 30 лет и двух мужчинах – 40 и 61 года.

Николаевская область

25 октября и в ночь на 26 октября враг атаковал область ударными БпЛА типа "Шахед". Обошлось без пострадавших.

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По селу Лупарево Галициновской громады Николаевского района оккупанты ударили FPV-дроном. Повреждены два автомобиля. Без пострадавших.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками.

Оккупанты били по райцентру, Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской громадам. Повреждены многоэтажный дом и админздание.

Везде обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 октября россияне ударили по "Эпицентру" в Полтаве. Вспыхнул пожар. Пострадала 52-летняя женщина.

В течение тех же суток оккупанты также ударили по объектам сети в Харькове, Запорожье и Виннице.